Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов

Неизвестные в Мьянме похитили модель из Сибири, забрали все документы и перевезли ее в джунгли. Сейчас девушку удерживают в центре, где происходит торговля органами. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, изначально россиянке предложили работу в Таиланде. Она по приглашению прилетела в королевство, откуда ее почти сразу же переправили в Янгон якобы для прохождения собеседования. Уже на месте ее «кандидатуру одобрили», после чего группа лиц силой задержала ее и конфисковала паспорт.

Правозащитник Иван Мельников сообщил, что за освобождение модели похитители потребовали около 10 тысяч долларов, которых у той нет. Дипломатические представительства России в Мьянме и Таиланде уже получили знают о случившемся, следует из публикации.

Около 3,5 тысячи человек ранее освободили из рабства в Мьянме и Камбодже во время масштабных обысков. Правоохранители также задержали похитителей, которых обвиняют в убийствах, мошенничестве и торговле людьми.

Подобный громкий случай произошел недавно. Белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. Ранее там же при похожих обстоятельствах пропали еще несколько человек. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих происшествий.