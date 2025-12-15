На Западе раскрыли, какой пункт сделки отказывается принимать Зеленский

В Берлине второй день проходят переговоры по урегулированию кризиса на Украине. В ходе встречи Владимир Зеленский сделал ряд резких заявлений по территориальному вопросу, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, в переговорах с американской стороны участвуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Украинская и американская делегации активно обсуждают детали мирной инициативы американского лидера, в частности, «восточный регион Донецка», заметили журналисты.

Азаров обвинил Зеленского в саботаже мирного процесса

США поддерживают требование России к Киеву уйти из восточных районов ДНР, но Зеленский раз за разом отказывается утвердить этот пункт плана, пояснили авторы статьи. Кроме того, он настаивает на прекращении огня вдоль нынешней линии соприкосновения.

Украинский лидер отметил также, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если достигнет двусторонних соглашений о безопасности с США, Европой и другими государствами.

В следующих раундах переговоров примут участие как лидеры ряда европейских стран, так и генсек НАТО Марк Рютте и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, уточнили обозреватели.