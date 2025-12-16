Подконтрольная Киеву часть ДНР оказалась полностью обесточена в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Он назвал наиболее сложной ситуацию там, а также в Одесской области на юге Украины, где на прошлой неделе были масштабные повреждения объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической. По данным замминистра энергетики, сейчас в Одесской области без электричества продолжают оставаться 278 тыс. абонентов.

Власти в Киеве за последние месяцы уже несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. До февраля 2022 года мощность ее энергосистемы составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, в этом сезоне графики отключений электричества могут сохраняться в течение всей зимы.