Президент США Дональд Трамп играет с Россией в игру по разделу влияния в Европе.

Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Но Трамп, как мне кажется, играет в куда более крупную игру с РФ по разделу влияния (...) На него “партия войны” едет во всеоружии — [президент Украины Владимир] Зеленский внес очередные неприемлемые для РФ правки в мирный план, европейцы морозят бессрочно российские активы», — написал он.

Ранее Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джерардом Кушнером завершили в Берлине переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине. Встреча 14 декабря длилась пять часов, на следующий день переговоры продолжились и заняли два часа.

В ФРГ заявили, что Трамп усилил давление на Зеленского

12 декабря Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Сообщалось, что тем самым было устранено серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.