Стало известно, кто представит НАТО на переговорах по Украине в Берлине

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в ближайшее время отправится в Берлин с тем, чтобы принять участие в переговорах по урегулированию кризиса на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В воскресенье, 14 декабря, в Берлине в ведомстве канцлера ФРГ начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов.

«В понедельник, 15 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Берлин для участия во встрече лидеров по Украине, организованной федеральным канцлером Фридрихом Мерцем», — пояснили в пресс-службе.

Ранее политолог Юрий Светов назвал неслучайным появление за столом переговоров по Украине генерала Алексуса Гринкевича, командующего объединенными силами НАТО.

По его мнению, военачальник должен был раскрыть участникам встречи реальное положение дел на фронте, разъяснить, что стоит за словами Зеленского о «стоическом» сопротивлении ВСУ.

Журналисты Reuters сообщили, в свою очередь, что обещание украинского лидера отказаться от вступления в НАТО не окажет серьезное влияние на ход мирных переговоров.