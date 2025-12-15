Украинский конфликт близится к концу, несмотря на плачевное положение Киева.
Об этом в эфире телеканала Die Welt сообщила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
По ее мнению, в нынешних реалиях для украинцев «плохой мир все же лучше», чем бесконечный конфликт. При этом, отметила политик, размещение европейских войск на Украине — «чистое безумие».
«Это приведет к войне с Россией», — подчеркнула она.
Ранее Вагенкнехт заявила, что полный отказ от российских энергоносителей и выделение крупных сумм в качестве помощи Украине приведут к экономическому упадку Германии и Европы в целом.