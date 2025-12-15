Пока вы не уснули: Каллас о членстве Украины в НАТО и тайная роль Стубба в мирных переговорах

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Новый премьер Чехии выступил с призывом по ситуации на Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал к скорейшему установлению мира на Украине.

Об этом он заявил на первой пресс-конференции своего правительства, назначенного в понедельник президентом республики.

"Наступает Рождество, и было бы отлично, если бы наконец уже [была достигнута] договоренность о перемирии", - сказал Бабиш, выступление которого транслировало информационное агентство ČTK.

Читать новость полностью

Вскрылась неожиданная тайная роль Стубба в мирных переговорах

© Global look

Президент Финляндии Александер Стубб выполняет роль "челночного дипломата" на мирных переговорах США и Украины в Берлине. Как сообщает немецкое издание Bild, Стубб вынужден буквально курсировать между отелями, чтобы согласовывать позиции сторон.

График финского лидера расписан по минутам. В 09:16 утра (11:16 мск) Стубб покинул лобби фешенебельного отеля Adlon, где базируется американская делегация, и на служебном автомобиле МИД ФРГ отправился в гостиницу Marriott, расположенную всего в 600 метрах. Там остановился Владимир Зеленский. Проведя у главы киевского режима около часа, Стубб уже в 10:16 вернулся обратно в Adlon, чтобы доложить результаты американцам.

Сам Зеленский факт переговоров подтвердил, попытавшись придать ситуации вид плановой работы.

Читать новость полностью

Каллас сделала признание о членстве Украины в НАТО

© Global look

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается, и призвала в этом случае ЕС дать ей "серьезные гарантии безопасности". Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности", - полагает она.

Читать новость полностью

Зеленский отреагировал на требование к ВСУ покинуть Донбасс

Попытки внешних игроков найти пути к миру на Украины наталкиваются на жёсткую позицию Киева. Владимир Зеленский последовательно отвергает предложения, касающиеся территориальных уступок, считая их несправедливыми. В центре спора — будущее Донбасса. Об этом сообщает Bild.

США, выступая с мирной инициативой, предлагают, чтобы ВСУ покинули территорию Донбасса. Ключевой момент плана в том, что российская армия, согласно этой схеме, также не должна занимать освобождённые территории. Таким образом, регион превратился бы в «серую», демилитаризованную зону.

Читать новость полностью

Названа причина нападения на учительницу в петербургской школе

© Соцсети

По предварительным данным, девятиклассник напал с ножом на учительницу математики в петербургской школе из-за плохой оценки. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В полиции отметили, что после нападения школьник попытался покончить с собой. Сейчас учительница и подросток находятся в больнице.

— На месте происшествия работают полицейские, а также следственные органы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших, — передает Telegram-канал полиции Санкт-Петербурга.

Читать новость полностью

Названа сумма иска ЦБ к Euroclear

Исковое заявление Центробанка РФ к Euroclear на 18,1 триллиона рублей поступило в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее в ЦБ заявляли, что рассматривают действия Euroclear как незаконные, причиняющие убытки регулятору.

Также в Банке России сказали, что готовы без дополнительных уведомлений использовать все доступные правовые и другие механизмы защиты интересов.

Читать новость полностью

Защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье

Защита певицы Ларисы Долиной прислала возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд РФ по спору из-за квартиры в центре Москвы. Об этом сказано на сайте суда.

"В суд поступили возражения адвоката, действующего в интересах Долиной, на жалобу Лурье", - сказано на сайте.

Ранее в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Долина заявила, что вернет Лурье деньги за недвижимость.

Читать новость полностью

В Британии оценили ущерб от ядерного удара российского «Серпа»

© Wikimedia Commons

При возможном ядерном ударе России по Британии погибнут сотни тысяч человек, пишет таблоид Daily Star.

Британское издание использовало ресурс NUKEMAP, позволяющий оценить ущерб от использования ядерного оружия, в качестве которого Daily Star выбрало 800-килотонную российскую межконтинентальную ракету «Тополь» (по классификации НАТО — SS-25 — Sickle — «Серп»), а целей — три стратегических объекта на территории Великобритании.

Читать новость полностью

Российская медсестра заразила вирусным гепатитом С и ВИЧ более 70 человек

В Кабардино-Балкарии осудили медсестру за заражение ВИЧ более 70 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике регулярно нарушались санитарно-эпидемиологические правила. Там не соблюдалась дезинфекция и стерилизация медицинских изделий, а также одноразовые изделия использовались многократно. В результате 71 пациент бал заражен острым вирусным гепатитом С и ВИЧ-инфекцией.

Читать новость полностью

Корональная дыра может вызвать магнитные бури на Земле

© NASA

Снижение вспышечной активности на Солнце до нуля ожидается к 17-18 декабря, при этом солнечный ветер из корональной дыры может начать воздействовать на Землю и спровоцировать магнитные бури. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как отметили в лаборатории, на Солнце наступает двухнедельный период спокойствия. Предполагается, что к 17-18 декабря вспышечная активность снизится до нуля.

Читать новость полностью