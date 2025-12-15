Пока вы не уснули: Каллас о членстве Украины в НАТО и тайная роль Стубба в мирных переговорах
Новый премьер Чехии выступил с призывом по ситуации на Украине
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал к скорейшему установлению мира на Украине.
Об этом он заявил на первой пресс-конференции своего правительства, назначенного в понедельник президентом республики.
"Наступает Рождество, и было бы отлично, если бы наконец уже [была достигнута] договоренность о перемирии", - сказал Бабиш, выступление которого транслировало информационное агентство ČTK.
Вскрылась неожиданная тайная роль Стубба в мирных переговорах
Президент Финляндии Александер Стубб выполняет роль "челночного дипломата" на мирных переговорах США и Украины в Берлине. Как сообщает немецкое издание Bild, Стубб вынужден буквально курсировать между отелями, чтобы согласовывать позиции сторон.
График финского лидера расписан по минутам. В 09:16 утра (11:16 мск) Стубб покинул лобби фешенебельного отеля Adlon, где базируется американская делегация, и на служебном автомобиле МИД ФРГ отправился в гостиницу Marriott, расположенную всего в 600 метрах. Там остановился Владимир Зеленский. Проведя у главы киевского режима около часа, Стубб уже в 10:16 вернулся обратно в Adlon, чтобы доложить результаты американцам.
Сам Зеленский факт переговоров подтвердил, попытавшись придать ситуации вид плановой работы.
Каллас сделала признание о членстве Украины в НАТО
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается, и призвала в этом случае ЕС дать ей "серьезные гарантии безопасности". Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
"Раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности", - полагает она.
Зеленский отреагировал на требование к ВСУ покинуть Донбасс
Попытки внешних игроков найти пути к миру на Украины наталкиваются на жёсткую позицию Киева. Владимир Зеленский последовательно отвергает предложения, касающиеся территориальных уступок, считая их несправедливыми. В центре спора — будущее Донбасса. Об этом сообщает Bild.
США, выступая с мирной инициативой, предлагают, чтобы ВСУ покинули территорию Донбасса. Ключевой момент плана в том, что российская армия, согласно этой схеме, также не должна занимать освобождённые территории. Таким образом, регион превратился бы в «серую», демилитаризованную зону.
Названа причина нападения на учительницу в петербургской школе
По предварительным данным, девятиклассник напал с ножом на учительницу математики в петербургской школе из-за плохой оценки. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В полиции отметили, что после нападения школьник попытался покончить с собой. Сейчас учительница и подросток находятся в больнице.
— На месте происшествия работают полицейские, а также следственные органы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших, — передает Telegram-канал полиции Санкт-Петербурга.
Названа сумма иска ЦБ к Euroclear
Исковое заявление Центробанка РФ к Euroclear на 18,1 триллиона рублей поступило в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Ранее в ЦБ заявляли, что рассматривают действия Euroclear как незаконные, причиняющие убытки регулятору.
Также в Банке России сказали, что готовы без дополнительных уведомлений использовать все доступные правовые и другие механизмы защиты интересов.
Защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье
Защита певицы Ларисы Долиной прислала возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд РФ по спору из-за квартиры в центре Москвы. Об этом сказано на сайте суда.
"В суд поступили возражения адвоката, действующего в интересах Долиной, на жалобу Лурье", - сказано на сайте.
Ранее в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Долина заявила, что вернет Лурье деньги за недвижимость.
В Британии оценили ущерб от ядерного удара российского «Серпа»
При возможном ядерном ударе России по Британии погибнут сотни тысяч человек, пишет таблоид Daily Star.
Британское издание использовало ресурс NUKEMAP, позволяющий оценить ущерб от использования ядерного оружия, в качестве которого Daily Star выбрало 800-килотонную российскую межконтинентальную ракету «Тополь» (по классификации НАТО — SS-25 — Sickle — «Серп»), а целей — три стратегических объекта на территории Великобритании.
Российская медсестра заразила вирусным гепатитом С и ВИЧ более 70 человек
В Кабардино-Балкарии осудили медсестру за заражение ВИЧ более 70 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в период с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике регулярно нарушались санитарно-эпидемиологические правила. Там не соблюдалась дезинфекция и стерилизация медицинских изделий, а также одноразовые изделия использовались многократно. В результате 71 пациент бал заражен острым вирусным гепатитом С и ВИЧ-инфекцией.
Корональная дыра может вызвать магнитные бури на Земле
Снижение вспышечной активности на Солнце до нуля ожидается к 17-18 декабря, при этом солнечный ветер из корональной дыры может начать воздействовать на Землю и спровоцировать магнитные бури. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Как отметили в лаборатории, на Солнце наступает двухнедельный период спокойствия. Предполагается, что к 17-18 декабря вспышечная активность снизится до нуля.