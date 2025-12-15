Переговоры Украины и США в Берлине завершились спустя два часа

Переговоры делегаций Украины и США в Берлине в понедельник, 15 декабря, завершились спустя два часа.

Киев на этой встрече представляли президент Владимир Зеленский, главы Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и МИД Андрей Сибига, а Вашингтон — спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

По данным СМИ, президент Дональд Трамп оказывает жесткое давление на Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного урегулирования.

Сам Трамп рассказал, что провел жесткие переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что в ходе разговора возникли «небольшие споры о людях», теперь стороны ждут ответов, прежде чем двигаться дальше.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.