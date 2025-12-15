Грецию обвинили в «миграционном обмане» Германии

Новое соглашение ЕС о предоставлении убежища обещает улучшить ситуацию с нелегальными мигрантами в Европе. Однако эксперты, опрошенные немецким таблоидом Bild, предупреждают, что из этого ничего не выйдет.

В рамках соглашения Италия и Греция будут сотрудничать с другими странами ЕС, принимая обратно мигрантов, которые уже подали заявления на убежище греческим и итальянским властями, но уехали в другие страны Евросоюза. Bild получил данные от Федеральной полиции и Федерального управления по вопросам миграции и беженцев (BAMF) Германии, которые, как утверждает таблоид, показывают, что греки «обманывают» немцев.

Bild обвинил Грецию в применении Шенгенского соглашения для переправки «нежелательных беженцев» в Германию. Секрет, по версии газеты, кроется в «злоупотреблении щедро выдаваемыми Афинами удостоверениями личности беженца», а также в бронировании автобусов, поездов и туристических авиабилетов. Bild отмечает, что беженцев привлекают немецкие льготы.

«Цифры говорят сами за себя: только в 2024 году BAMF насчитало 24 800 человек, ищущих убежища в Германии, которым уже был предоставлен статус беженца в Греции», - подчеркивается в статье.

Источники Bild в службах безопасности утверждают, что греческие власти «просто закрывают на это глаза». С 1 января по 30 ноября 2025 года в Германии находилось около 14 500 человек, которые впервые запросили убежище в стране, но уже имели статус беженца в Греции. Из них около пяти тысяч прибыли самолетом, остальные - автобусом, поездом или с помощью «контрабандистов из Греции».

С января 2025 года BAMF рассмотрело более 27 800 заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, въехавших в Германию из Греции со статусом беженца. Из них чуть более 17 500 дел были отклонены, признаны «явно необоснованными» или прекращены как «недопустимые». Только около 10 300 дел были удовлетворены.