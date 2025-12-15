Латвия призвала граждан не ездить в Россию на Новый год

Служба госбезопасности Латвии призвала граждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию на Новый год.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

«Служба государственной безопасности (СГБ) вновь рекомендует жителям Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь во время предстоящих рождественских и новогодних праздников», — сказано в сообщении.

Это якобы связано с высокими рисками вербовки. СГБ предупреждает, что в случае вынужденной поездки в Россию или Белоруссию гражданам необходимо отказаться от использования мобильного телефона. Устройство, по мнению ведомства, может быть «заражено шпионским программным обеспечением».

Ранее еще одна прибалтийская страна — Литва — лишила 150 россиян ВНЖ из-за частых поездок на родину. Согласно литовским законам, автоматическое аннулирование ВНЖ происходит для тех, кто в течение трех месяцев совершил поездку в Россию и Белоруссию более одного раза.