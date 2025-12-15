Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ЕС может заставить Украину продолжать боевые действия в Донбассе. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

Ранее СМИ сообщили, что Украина отвергла идею президента США Дональда Трампа создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. Отмечалось, что США настаивают на отказе Киева от территориальных претензий, а Европа возражает и требует сначала предоставить Украине гарантии безопасности.

По мнению Дандыкина, Киев отверг идею о свободной экономической зоне не из-за Владимира Зеленского. Военный считает, что такая зона была бы выгодна Украине, однако решение за нее принимают «кукловоды».

«Немцы, французы и англичане же не мытьем, так катаньем устроили переговоры с американской стороной. <…> Возможно, они так хотят заставить США переориентировать свое внимание на другие проблемы», - заявил Дандыкин.

По его мнению, ЕС может попытаться заставить Киев «еще повоевать». Дандыкин подчеркнул, что ВС РФ тем временем активно продвигаются.