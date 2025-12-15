Что происходит в мире сегодня: иск ЦБ к Euroclear и обвинения в адрес России от MI6

В понедельник, 15 декабря, стала известна сумма иска Центробанка к бельгийскому депозитарию Euroclear, удерживающему российские активы. В это же время новая глава британской разведки MI6 Блез Метревели готовится выступить со своей первой речью и раскритиковать Россию.

Названа сумма иска Центробанка к бельгийскому Euroclear

В Арбитражном суде Москвы подтвердили, что сумма иска Центробанка России к бельгийскому депозитарию Euroclear составляет 18,2 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Euroclear хранится основная часть замороженных Евросоюзом активов РФ. Банк России обвинил Euroclear в незаконных действиях и потребовал взыскать с депозитария причиненные убытки. «Интерфакс» отмечает, что сумма в 18,2 триллиона рублей соответствует 195,5 миллиарда евро по официальному курсу на 12 декабря, когда ЦБ объявил о подаче иска.

Новая глава MI6 обвинит Россию в «экспорте хаоса»

Новая глава британской разведки MI6 Блез Метревели намерена обвинить Россию в «агрессивном, экспансионистском» поведении и заверить, что «британские шпионы не оставят Украину», пишет Daily Express. В своей инаугурационной речи из штаб-квартиры MI6 48-летняя Метревели, возглавившая разведку 1 октября, заявит о непоколебимой приверженности Киеву. Она пообещает, что «давление, которое британцы оказывают в интересах Украины, будет продолжаться».

Описывая угрозу, якобы исходящую от Москвы, Метревели обвинит Россию в «экспорте хаоса» и назовет это «особенностью российского подхода к международному взаимодействию». Daily Express отмечает, что глава MI6 решила вмешаться своей речью в международные дела, пока администрация США продолжает настаивать на заключении мирного соглашения к католическому Рождеству и оказывает давление на Украину.

Камала Харрис снова попытается стать президентом США

На этой неделе бывшая вице-президент США Камала Харрис ясно дала понять потенциальным соперникам на выборах 2028 года, что она планирует провести успешную президентскую кампанию. Об этом сообщает Axios.

Несмотря на опасения лидеров партии и спонсоров, что Харрис не сможет победить, она по-прежнему занимает лидирующие позиции в большинстве опросов общественного мнения перед праймериз Демократической партии 2028 года. Она также пользуется сильной поддержкой среди избирателей-афроамериканцев - наиболее важного избирательного блока в большинстве последних праймериз демократов.

В Камбодже за время конфликта с Таиландом погибли 12 человек

Количество мирных жителей Камбоджи, погибших за время нового конфликта с Таиландом, возросло до 12 человек, еще 74 человека получили ранения. Об этом сообщает издание Khmer times со ссылкой на министра информации Нета Пхеактру

Пхеактра заявил, что более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В Камбодже обвинили вооруженные силы Таиланда в применении истребителей и кассетных бомб. В правительстве Камбоджи заявили, что жилые дома, деревни, мосты, школы, больницы и храмы получили повреждения.

Слухи о досрочных выборах президента Турции

Колумнист турецкой газеты T24 Мурат Сабунчу заявил, что Турция может провести досрочные президентские выборы «в неожиданный момент», передает РИА Новости. По его мнению, выборы могут пройти досрочно на фоне экономических трудностей и судебных процессов вокруг оппозиции.

В то же время Сабунчу отметил, что власти ориентируются на проведение выборов в конце 2027 года. Правящая в Турции Партия справедливости и развития допускает возможность проведения досрочных президентских выборов, если будет принята новая Конституция страны.