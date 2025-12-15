Новый премьер Чехии выступил с призывом по ситуации на Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал к скорейшему установлению мира на Украине.
Об этом он заявил на первой пресс-конференции своего правительства, назначенного в понедельник президентом республики.
"Наступает Рождество, и было бы отлично, если бы наконец уже [была достигнута] договоренность о перемирии", - сказал Бабиш, выступление которого транслировало информационное агентство ČTK.
Целью должно быть, чтобы к 24 февраля 2024 года "война была бы завершена и все стороны [конфликта] получили гарантии безопасности".
"Европа и все стороны [конфликта] должны были бы начать говорить о мире, а не только о войне", - отметил он.
Бабиш, отвечая на вопрос о продолжении помощи Украине, подчеркнул значение ее гуманитарной составляющей.
Он не комментировал предложение передать этой стране замороженные в Евросоюзе российские активы.