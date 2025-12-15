Зеленский пообщался с освобожденной белорусской оппозицией

Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими оппозиционерами
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что пообщался по видеосвязи с освобожденными белорусскими оппозиционерами, поблагодарив их за «принципиальную позицию» в отношении конфликта с Россией.
Публикация появилась в его Telegram-канале.
Он заверил, что Киев и дальше «будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей».
На опубликованных кадрах видно, что в видеоконференции принимали участие шесть представителей освобожденных Минском политических заключенных. Среди них – Мария Колесникова и Виктор Бабарико.
13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных, осужденных по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью. В числе освобожденных оказались такие представители белорусской оппозиции, как Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие.