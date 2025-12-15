Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что текущая неделя станет решающей для возможного мира на Украине. Об этом он высказался в понедельник, 15 декабря.

По словам политика, ставки ясны – «либо война, либо мир». Он также отметил, что возможность завершения конфликта на Украине еще никогда не была так близка.

По мнению Орбана, конфликт, который не могут завершить европейцы уже четыре года, скоро могут завершить американцы, их нужно только поддержать.

При этом венгерский премьер добавил, что считает конфискацию российских активов равносильной открытому объявлению войны со стороны ЕС России.

Ранее политолог Александр Коньков предположил, что Киев пытается заболтать и затянуть переговоры по урегулированию украинского конфликта. Также специалист высказался о желании жителей Украины решить конфликт.