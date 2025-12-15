Белый дом считает продуктивными состоявшиеся в Берлине переговоры американской и украинской делегаций. Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в американской администрации.

Он отметил, что "прошедшая в понедельник встреча советников [президента США Дональда] Трампа с <...> [Владимиром] Зеленским была продуктивной".

В Берлине в воскресенье и в понедельник состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В воскресенье переговоры длились около пяти часов, в понедельник - примерно два.