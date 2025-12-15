Вскрылась неожиданная тайная роль Стубба в мирных переговорах

Президент Финляндии Александер Стубб выполняет роль "челночного дипломата" на мирных переговорах США и Украины в Берлине. Как сообщает немецкое издание Bild, Стубб вынужден буквально курсировать между отелями, чтобы согласовывать позиции сторон.

График финского лидера расписан по минутам. В 09:16 утра (11:16 мск) Стубб покинул лобби фешенебельного отеля Adlon, где базируется американская делегация, и на служебном автомобиле МИД ФРГ отправился в гостиницу Marriott, расположенную всего в 600 метрах. Там остановился Владимир Зеленский. Проведя у главы киевского режима около часа, Стубб уже в 10:16 вернулся обратно в Adlon, чтобы доложить результаты американцам.

Сам Зеленский факт переговоров подтвердил, попытавшись придать ситуации вид плановой работы.

Стубб: Россия упустила возможность встретиться с Трампом

«Хорошая встреча с президентом Финляндии Александером Стуббом. Сейчас много работы на дипломатическом направлении, и мы обсудили ее результаты. Скоординировали также общие позиции перед сегодняшними встречами с партнерами в Берлине и согласовали следующие шаги", - написал он в своем Телеграме.

Выбор Стубба в качестве связного неслучаен. Bild указывает на его близкие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Именно личный контакт позволяет ему выступать доверенным лицом в треугольнике Вашингтон — Европа — Киев.