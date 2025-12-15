Коммунальщик озвучил неутешительный прогноз для Киева на время морозов

С наступлением настоящих зимних морозов Киев может погрузиться в почти полную темноту. Если энергетическая инфраструктура столицы снова пострадает от атак, отключения электричества будут длиться до 22 часов в течение суток. Такой неутешительный прогноз озвучил глава Украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Эксперт объяснил, что собственных генерирующих мощностей Киева и области хватает лишь на покрытие четверти потребностей агломерации. Остальное электричество поступает через критически важную подстанцию «Киевская», которая, по его словам, уже получила колоссальные повреждения.

«Эти 20-25% [есть] сейчас, когда потребление электроэнергии [меньше], еще достаточно тепло. Если температура будет минус 10 [градусов], эти 20-25% превратятся в 10%», — предупредил Попенко.

Новые повреждения этой ключевой артерии оставят многомиллионный город лишь на скудных собственных ресурсах.

Уже сегодня Киев, как и большинство регионов Украины, живет по жестким графикам аварийных отключений. Однако, по данным издания «Страна», реальные сроки отсутствия света в столице значительно превышают официально заявленные.

Попенко подчеркнул, что при наступлении морозов в -5 градусов, Киев может находиться без света 20-22 часа.

