Владимир Зеленский оказался в безвыходной ситуации из-за угрозы экономического коллапса. Испанская газета El País отмечает в своей публикации, что без кратного увеличения финансирования со стороны Брюсселя киевский режим просто не выживет.

«Зеленский не сможет удержать Украину на плаву без значительного увеличения европейской помощи. Украине не хватает этих 30%, и государственный бюджет на 2026 год является тому доказательством: документ прогнозирует увеличение дефицита бюджета на 48,7 миллиарда евро, что является рекордным уровнем дополнительной задолженности, эквивалентной 18% ВВП», — подчеркивается в статье.

Ситуация резко осложнилась для Киева после того, как США, на долю которых приходилась почти треть (около 30%) всей военной и гуманитарной поддержки, прекратили спонсировать Киев. Образовавшуюся гигантскую брешь Украина своими силами залатать не в состоянии. Проект бюджета на следующий год аналитики уже называют документом банкрота.

Европа же рассматривает возможность использовать для финансирования Украины суверенные активы России. Пока согласована только бессрочная заморозка этих активов, но решения об их изъятии еще нет из-за позиции Бельгии и ряда других стран.