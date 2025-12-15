В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

Литва выразила готовность к переговорам с Белоруссией.

Об этом сообщил глава литовского министерства иностранных дел Кестутис Будрис, передает LRT.

«Для решения всех подобных пограничных проблем мы указали, что у нас есть посол по особым поручениям. (...) Мы предложили белорусской стороне провести эти переговоры и консультации таким образом», — заявил он.

По словам Будриса, Вильнюс готов усиливать давление на Минск при помощи расширения санкционного режима Европейского союза (ЕС), а также двусторонних контактов с США. Литва продолжает утверждать, что Белоруссия якобы отправляет в республику шары-аэростаты с контрабандой. Первые подобные заявления появились в СМИ в конце октября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Литва нагнетает проблему из-за воздушных шаров с контрабандой. Он подчеркнул, что обвинения Вильнюса не соответствуют действительности, а возможное желание властей республики начать войну не нужно жителям самих стран Прибалтики.