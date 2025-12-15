Министры иностранных дел стран Евросоюза, собравшиеся в понедельник в Брюсселе, должны озаботиться собственным печальным положением дел, а не распространять дезинформацию о Грузии, заявила вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани.

«Мы слышим сегодня из Брюсселя от министров иностранных дел ЕС немало лжи и дезинформации, – сказала она. – По существу же их должна заботить не успешная Грузия, а собственный печальный регресс, о чем уже открыто говорят в Вашингтоне».

Вице-спикер отметила, что «сегодня бюрократия ЕС служит не интересам народов своих стран и континента, а совершенно иным целям».

Перед началом переговоров министры высказывают неодобрительные комментарии о Грузии. Особенно отличился глава МИД Литвы Кястутис Будрис, назвавший правительство Грузии «режимом» и потребовавший провести новые выборы в парламент Грузии, чтобы остановить «откат от демократии и деградацию».

В связи с этим один из руководителей партии «Единая нейтральная Грузия», экс-начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили заявил, что «Будрис – это никто, ему не давали мандат говорить о том, как жить суверенной стране».