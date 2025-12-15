Обзор иноСМИ: «роковая ошибка» Зеленского и раскол в Европе

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Сериал «Слуга народа» и «роковая ошибка» Зеленского

Десять лет назад состоялась премьера сериала «Слуга народа», который стал путевкой во власть для Владимира Зеленского, пишет испанская газета El País. Издание отмечает, что между Украиной, изображенной в сериале, и сегодняшней реальностью, «кажется, прошло целое столетие». В этой комедии, продвигавшей утопическое видение борьбы с коррупцией, использовался русский язык и не поднималась тема «кремлевской угрозы». Главные злодеи сериала - три олигарха, которые держат политический класс в своих руках. Когда ситуация полностью выходит из-под контроля, штурм Киева и попытку государственного переворота предпринимает ультранационалистическая украинская группировка. То, что Зеленский продемонстрировал в вымышленном мире, - это желания 73 процентов населения, проголосовавших за него во втором туре выборов 2019 года, подчеркивает El País.

Одно из обещаний Зеленского при вступлении в должность заключалось в том, что он положит конец конфликту с Россией дипломатическим путем. В одном из эпизодов сериала персонаж Зеленского даже высмеивает жаркие дебаты в Верховной раде о переименовании улиц для «декоммунизации». Сериальный президент прекращает это обсуждение и заставляет Раду проголосовать за закон о снижении налогов. У членов парламента нет времени читать или обсуждать его: они должны утвердить закон поднятием рук. Если что-то из сериала и подтвердилось спустя десять лет, так это «модель персоналистского управления, в которой прав только сам Зеленский», рассказал El País украинский политолог. Этим летом Зеленский совершил «роковую ошибку», действуя аналогичным образом: неожиданно, даже не дав Раде времени на обсуждение, его партия «Слуга народа» одобрила законы, лишающие антикоррупционные органы независимости. Многие из тех, кто голосовал за Зеленского в 2019-м, теперь, согласно опросам, «подумали бы дважды».

«Значительный прогресс» на встрече Уиткоффа с Зеленским

Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в ходе воскресных переговоров с Владимиром Зеленским в Берлине был достигнут «значительный прогресс», сообщает France 24. Встреча Зеленского с американской делегацией, в состав которой входили Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, длилась более пяти часов. По словам Уиткоффа, участники встречи провели «углубленные дискуссии» по мирному плану, состоящему из 20 пунктов, а также по экономическим программам и другим вопросам.

Спецпосланник Трампа сообщил в соцсети X, что утром 15 декабря состоится повторная встреча делегаций. Один из пользователей спросил в комментариях к посту Уиткоффа, почему был отменен «план сражаться до последнего украинца», ведь на Украине «осталось еще несколько человек, которых можно бросить в мясорубку». Другой комментатор добавил, что ЕС «сделает все, чтобы сорвать мирное соглашение». Он посоветовал делегации США «держаться о европейцев на расстоянии».

«Ядерный аспект украинского урегулирования»

Пока Россия, США, Украина и большая часть Европы обсуждают мирное соглашение, важный аспект разрешения конфликта практически не получает внимания, по крайней мере, в публичном пространстве, пишет The National Interest. Этот аспект - вопрос ядерного оружия и его значения для политики России, Украины и НАТО после окончания конфликта. Авторы статьи размышляют над вопросом, следует ли мирному соглашению попытаться предотвратить постконфликтные ядерные угрозы. По их мнению, это может быть сделано путем включения в мирный договор протоколов, касающихся развертывания ядерного оружия.

По задумке авторов The National Interest, все стороны должны договориться воздерживаться от явных ядерных угроз в адрес друг друга, независимо от политических или военных разногласий. По их мнению, Россия, НАТО и Украина должны договориться, что Киев не будет производить или размещать ядерное оружие на своей территории, а Россия не будет размещать какое-либо из своих тактических ядерных вооружений рядом с украинскими границами. Также авторы статьи считают, что России и США необходимо возобновить обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Они подчеркнули, что Вашингтону стоит согласиться на предложенное Россией продление договора на год.

«Раскол в Европе: выход из тени США к реальности соседства с Россией»

Новая стратегия национальной безопасности США выявила углубляющийся раскол внутри атлантического альянса, пишет турецкая dikGAZETE. Критика «экономической слабости» Европы и сомнения США в ее авторитете вызвали «стратегический шок на континенте», считает автор статьи. Это ставит Евросоюз в критическое положение, вынуждая его выйти из тени своего традиционного гаранта безопасности, США, и пересмотреть отношения с географическим соседом, Россией. По мнению автора статьи, справиться с этой дилеммой ЕС может, определив собственную идентичность в сфере безопасности.

Главным препятствием автономии ЕС в сфере безопасности автор dikGAZETE назвал нынешнюю роль НАТО. По его мнению, НАТО продолжает свою миссию по усилению зависимости Европы от США и запугиванию российской угрозой. Это мешает странам ЕС определять свою собственную геополитическую судьбу и позволяет США использовать континент как инструмент для постоянного нагнетания напряженности. Безопасность Европы зависит от разрыва этой цепи - от выхода из НАТО и создания собственной архитектуры безопасности. Реалистичный и мирный путь для Европы лежит в развитии прочных отношений с Россией. Европа, вышедшая из НАТО, сможет установить с Москвой отношения, основанные на взаимном уважении и интересах, заключил автор статьи.

«НАТО стремительно движется к российским границам в Арктике»

Россия и многие страны-члены НАТО продолжают наращивать военное присутствие в Арктике - ожидается, что повышение температуры и таяние льда обнажат огромные энергетические и минеральные ресурсы, на которые хотят претендовать разные страны, пишет Military Watch Magazine. Главнокомандующий ВМФ России, адмирал Александр Моисеев заявил, что западные страны, граничащие с Арктикой, значительно ускорили строительство ледоколов и судов ледового класса, а также разработали ряд беспилотников, предназначенных для боевых действий в регионе.

Адмирал указал, что Россия формирует в Арктике военные инструменты сдерживания. Он подчеркнул, что не Россия приближается к границам стран НАТО - они сами приближаются к российской территории. В то же время члены НАТО значительно активизировали свою разведывательную деятельность в регионе. Постоянно действуют морские патрульные самолеты, дислоцированные на авиабазе в Исландии. Главнокомандующий ВМС России подчеркнул, что обновленные арктические стратегии стран-членов НАТО явно направлены против России. Military Watch Magazine отмечает, что Россия ранее развернула восемь атомных ледоколов, в том числе четыре последнего поколения, для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.