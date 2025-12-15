Свет в Киеве зимой начнут давать всего на два часа в сутки

Если зимой температура упадет ниже -5 градусов, свет в Киеве будут давать всего на два часа в сутки.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Если мы не придем к мирному энергетическому треку, который был в прошлом году, при ближайших морозах -5 [градусов], которые нам обещают через неделю-две, Киев будет 20-22 часа без света», — заявил комунальщик.

Он подчеркнул, что Киевская электроподстанция практически полностью разрушена и не способна нормально снабжать украинскую столицу электричеством.

Ранее погрузилась во тьму на три дня большая часть Одессы . Утверждается, что ремонтные работы на пострадавших после ночного удара объектах энергетики продлятся до вечера 16 декабря. Сейчас в некоторых районах города нет не только электричества, но и воды.