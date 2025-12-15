Польский президент Кароль Навроцкий в интервью порталу Wirtualna Polska заявил, что отношения между Польшей и Украиной нельзя назвать партнерскими в силу того, что в Киеве пренебрегают важными для поляков вопросами.

© Московский Комсомолец

Навроцкий утверждает, что элемент партнерства по линии Польша — Украина был потерян. По его словам, если в вопросах, которые важны для поляков, таких как эксгумация на Волыни, можно видеть, что для украинской стороны они даже не являются предметом реального рассмотрения, возникает вопрос о том, где же партнерство. Глава государства выразил надежду, что это изменится.

При этом Навроцкий подчеркнул, что в качестве президента он не может, не хочет и не согласится на то, чтобы Польша была использована исключительно в роли коридора в вопросах, которые представляют стратегическую важность для страны.

По мнению польского лидера, Украина не чувствует, что поддержка Варшавы критически важна для Киева, а глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский привык к тому, что поддержка поляков всегда гарантирована.