В Раде сделали заявление об одном «договорняке» с Ермаком
Бывшему главе Офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку не предъявили подозрение в коррупции из-за договоренности.
Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Дубинский добавил, что по делу о коррупции высокопоставленных чиновников на Украине не ведется никаких расследований, подозрения также не выдвигаются. В связи с этим нардеп задался вопросом о причинах происходящего.
28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. 1 декабря на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на его выезд из страны