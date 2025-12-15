В Раде сделали заявление об одном «договорняке» с Ермаком

Бывшему главе Офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку не предъявили подозрение в коррупции из-за договоренности.

Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Вы видите, что фактически мы с вами столкнулись с "договорняком", при котором НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) только добилось отставки Ермака. При этом [президента Украины Владимира] Зеленского никто дальше не трогает», — отметил парламентарий.

Дубинский добавил, что по делу о коррупции высокопоставленных чиновников на Украине не ведется никаких расследований, подозрения также не выдвигаются. В связи с этим нардеп задался вопросом о причинах происходящего.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. 1 декабря на приграничные контрольно-пропускные пункты (КПП) Украины пришел запрет на его выезд из страны