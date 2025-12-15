СМИ сообщили, что лидеры ЕС намерены присоединиться к переговорам в Берлине

Несколько лидеров стран Европы захотели присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине 15 декабря.

Об этом сообщил газета Wall Street Journal.

«Переговоры продолжатся в понедельник, несколько европейских лидеров хотят присоединиться», — говорится в публикации.

14 декабря в Берлине в ведомстве канцлера стартовали переговоры по урегулированию украинского кризиса при участии специального посланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча продолжалась пять часов. Позднее Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.

Зеленский ранее публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры. По словам украинского лидера, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами правки к мирному плану Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».