В Чехии назначено правительство нового премьер-министра Андрея Бабиша

Президент Чехии Петр Павел торжественно назначил коалиционное правительство республики под руководством премьер-министра Андрея Бабиша. Трансляцию вело информационное агентство TK.

Миллиардер Бабиш и его центристское политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан") победили в октябре на парламентских выборах в Чехии, набрав 34,51% голосов избирателей. Кабинет был сформирован из выдвиженцев ANO и представителей политических движений SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). Его поддерживают 108 депутатов нижней палаты из 200.

Ставший премьером Чехии Андрей Бабиш, считается союзником лидеров Венгрии и Словакии и противником военной помощи Украине.

Бабишу 71 год и его состояние Forbes оценивает в 4,3 млрд долларов. Бабиш - совладелец холдинга Agrofert, который управляет более чем 210 компаниями в стране. Ради поста премьера он решил передать холдинг во внешнее управление.

Бабиш называет себя трампистом и считается одним из главных союзников венгерского премьера Виктора Орбана. Одной из ключевых своих задач ANO называет отстаивание национальных интересов Чехии.

Издание Politico считает, что Чехия при Бабише может стать вместе с Венгрией и Словакией "новой головной болью" для ЕС.