Еще одно пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского переполошило интернет. Как сообщает «Царьград», история снова развивается по предсказаниям политика «со страшной скоростью».

Распад Украины начался?

Жириновский давно предрекал Украине раскол. Еще в начале 90-х он уверял, что западная часть страны пойдет своим путем, а юг и восток останутся привязанными к России.

«Малороссия, Новороссия, вся Восточно-Южная Украина — это российские земли. Поэтому, если когда-нибудь и встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западноукраинских областей: это Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Ровно. Только эти регионы», — заявлял политик.

В другом эфире Жириновский сказал, что если население Донбасса окажется под ударом, то России придется вмешаться. Говорил об этом он как юрист, с опорой на документ о национальной безопасности.

Предсказания о НАТО и США

Когда в конце девяностых обсуждалось вступление первых стран Восточной Европы в НАТО, большинство русских политиков предпочитали не драматизировать ситуацию. Жириновский же уже тогда говорил, что НАТО движется в сторону России и будет идти до тех пор, пока не упрется в российские границы.

«Сценарий такой: украинцы нападают на Крым, на Донбасс. И мы встаем на защиту, значит, уничтожаем украинскую армию. В это время на помощь идет польская армия — все на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран», — предрекал политик.

Жириновский также заявлял, что Запад побоится вступать в прямой конфликт с РФ, из-за чего будет вести войну чужими руками, через периферийные регионы: Кавказ, Украину, Прибалтику. В начале 00-х, на фоне Второй чеченской кампании, основатель ЛДПР предрекал, что подобные вспышки будут повторяться — история подтвердила это практически сразу.

Однако тема будущего США для Жириновского была особенной. Еще в середине 00-х он внезапно заявил, что следующим американским президентом станет человек другого цвета кожи. И действительно, через несколько лет на инаугурации стоял Барак Обама.

Примерно в то же время политик бросил фразу, что Европа будет платить за газ столько, что у нее не хватит денег даже согреться. Через много лет Европа столкнулась с реальностью, когда цены топлива обернулись кошмаром для экономики.

Предупреждения, на которые махнули рукой

Другое предупреждение Жириновской огласил в конце 00-х — тогда он говорил, что если Крым захочет вернуться в Россию, то Москва это обеспечит. Лидер ЛДПР был уверен, что ни США, ни НАТО не смогут этому помешать. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до радикального перелома в мировой политике, Жириновский сказал, что 2022 год не будет мирным.

«Никогда больше не должно быть "22 июня в четыре утра". Пусть лучше будет 22 февраля в четыре утра 22-го года», — заявил политик.

Отметим, что в 2015 году Жириновский говорил, что крупный мировой конфликт неизбежен, поскольку огромные капиталы мировой экономики требуют войны. Тогда же он впервые произнес, что России придется провести частичную мобилизацию. Спустя годы Россия действительно столкнулась с тем, о чем политик говорил.

Что будет впереди?

В 2019 году, разрезая торт в виде карты Украины, Жириновской шутливо поделил Галицию и Юго-Восточную Россию. Тогда зрители смеялись, однако сейчас эти кадры выглядят скорее как репетиция будущего геополитического сценария.

«Владимир Вольфович заявлял, что Зеленский будет последним президентом Украины, что судьба ее будет решаться совершенно на другом уровне — Москвой и Вашингтоном. Мы сейчас являемся свидетелями этого процесса», — рассказала недавно дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

Кроме того, в одном из своих прогнозов он утверждал, что НАТО не выдержит внутренних противоречий, а на его месте возникнет другой союз: с Россией, Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. Кроме того, ЕС Жириновский также считал временной конструкцией: он был уверен, что однажды Германия устанет тянуть всю Европу.

Накануне своей смерти основатель ЛДПР говорил о новом мировом устройстве — по оценкам Жириновского, оно устоится в середине века. Он видел планету, которая находится в равновесии между пяти центрами: Москвой, Вашингтоном, Брюсселем, Пекином и Дели. Лондона в списке не было, поскольку Великобритания исчезла бы как самостоятельный игрок.

Украинский конфликт в этой схеме был болезненным, но неизбежным шагом к многополярности. В начале 2022 года, за несколько недель до смерти, Жириновской сказал: «Это будет решающий бой». Он предрекал, что после этого России откроется возможность решить экономические проблемы, вернуть капиталы и провести масштабные преобразования.