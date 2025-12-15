На Западе оценили отказ Украины от вступления в НАТО

Предложение Владимира Зеленского отказаться от вступления НАТО вряд ли окажет серьезное влияние на ход мирных переговоров. Об этом заявили опрошенные Reuters эксперты.

14 декабря Владимир Зеленский перед переговорами с американской делегацией по урегулированию украинского кризиса заявил о возможности отказаться от стремления Киева вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

При этом ряд западных экспертов обратили внимание на то, что принятие Киева в альянс сейчас невозможно и «нереалистично».

«Это нисколько не меняет ситуацию. Это попытка выглядеть разумным», — считает руководитель исследований в области обороны и внешней политики в Институте Като Джастин Логан.

В свою очередь бывший советник по внешней политике в администрации экс-президента США Барака Обамы, возглавляющий сейчас консалтинговую компанию Global Situation Room, Бретт Бруен посчитал предложение Зеленского «значительной» уступкой.

«Вопрос в том, что получил Зеленский взамен за отказ от довольно твердого обещания, данного украинскому народу», — пояснил он.

Эксперт уверен, что Киев будет добиваться гарантий, чтобы не позволить президенту США Дональду Трампу «легко уклониться от ответственности».

Напомним, что в декларации, принятой странами НАТО на саммите в июле 2024 года, был подтвержден «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, в том числе к членству в НАТО». Но в документе особо подчеркивалось, что Киев получит приглашение в альянс, «когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены».

В середине марта 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Генсек НАТО объяснил это позицией президента США Дональда Трампа.