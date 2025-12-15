На Западе оценили отказ Украины от вступления в НАТО

Алиса Селезнёва

Предложение Владимира Зеленского отказаться от вступления НАТО вряд ли окажет серьезное влияние на ход мирных переговоров. Об этом заявили опрошенные Reuters эксперты.

14 декабря Владимир Зеленский перед переговорами с американской делегацией по урегулированию украинского кризиса заявил о возможности отказаться от стремления Киева вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

При этом ряд западных экспертов обратили внимание на то, что принятие Киева в альянс сейчас невозможно и «нереалистично».

«Это нисколько не меняет ситуацию. Это попытка выглядеть разумным», — считает руководитель исследований в области обороны и внешней политики в Институте Като Джастин Логан.

В свою очередь бывший советник по внешней политике в администрации экс-президента США Барака Обамы, возглавляющий сейчас консалтинговую компанию Global Situation Room, Бретт Бруен посчитал предложение Зеленского «значительной» уступкой.

«Вопрос в том, что получил Зеленский взамен за отказ от довольно твердого обещания, данного украинскому народу», — пояснил он.

Эксперт уверен, что Киев будет добиваться гарантий, чтобы не позволить президенту США Дональду Трампу «легко уклониться от ответственности».

Напомним, что в декларации, принятой странами НАТО на саммите в июле 2024 года, был подтвержден «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, в том числе к членству в НАТО». Но в документе особо подчеркивалось, что Киев получит приглашение в альянс, «когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены».

В середине марта 2025 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Генсек НАТО объяснил это позицией президента США Дональда Трампа.