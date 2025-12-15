Гросси заявил, что не фиксировал угроз от РФ применить ядерное оружие
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что президент России Владимир Путин никому не угрожал ядерным оружием.
В интервью испанской газете El País главу МАГАТЭ спросили, как следует интерпретировать якобы угрозу российского лидера применить ядерное оружие.
При этом он признал, что наблюдается рост международной напряженности и существует "скрытый риск".
В феврале истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Гросси спросили, означает ли конец эпохи истечение срока последнего договора, который устанавливает ограничения на ядерные арсеналы США и России.
"Я знаю, что на саммите на Аляске между двумя президентами (Путиным и американским лидером Дональдом Трампом - прим. ТАСС) состоялся начальный разговор по этому вопросу", - утверждал глава МАТАГЭ.
Он также выразил надежду на прогресс в этой области.
Гросси отметил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень опасной.