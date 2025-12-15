СМИ: Зеленский испугался назначать Федорова главой своего офиса

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить на пост главы своего офиса, предложил программу очень радикального переустройства аппарата, чем отпугнул главу государства. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Агентство также отмечает, что главой офиса Зеленского не может стать тот, кто активно приложился к увольнению Ермака. А Федоров был одним из главных «моторов» этого события наряду с председателем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Кроме того, при назначении нового главы офиса президент Украины всегда будет вставать вопрос: что делать с заместителями руководителя ОП, в частности — с куратором силового блока Олегом Татаровым. Его менеджерские качества в окружении Зеленского ценят, но любое «переназначение» этого человека «очень неприятно с имиджевой точки зрения», говорится в статье.

При этом в «РБК-Украина» отмечают, что Зеленский хотел бы концептуально реформировать свой офис, объединив его с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Но сейчас президент полностью поглощен переговорами по урегулированию украинского конфликта, поэтому начинать такую серьезную работу он пока просто не имеет сил и времени, добавили журналисты.

8 декабря Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы своего офиса после увольнения Андрея Ермака. Одним из них был Федоров.