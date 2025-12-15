Раскрыта связанная с Трампом просьба Зеленского и Рютте к фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте просили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не отвечать на критику американского лидера Дональда Трампа, опасаясь подрыва поддержки Киева.

Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте на прошлой неделе просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа в ответ на его атаку», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что высокопоставленные чиновники Европейского союза (ЕС) выразили возмущение молчанием по поводу резких заявлений американской администрации.

Резкая критика Трампа в адрес ЕС шокировала Европу

«Некоторые лидеры стран предложили обходить Брюссель в качестве канала связи с Трампом», — передает издание.

Ранее Трамп в интервью журналу Politico заявил, что большинство стран Европы разлагаются, так как ими управляют слабые люди. Глава Белого дома подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны.