США поторопили Киев с ответом на предложение о гарантиях безопасности

США поторопили Киев с ответом по гарантиям безопасности. Как Вашингтона не будут вечно доступны для рассмотрения украинской стороной.

«Чиновник заявил, что предложение США, включая сильнейшие гарантии безопасности, предложенные до сих пор, "не будут вечно доступны" для рассмотрения», — говорится в публикации.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Как сообщило издание Kyiv Post , представители США и Украины в ходе переговоров разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности Киеву.

По данным источников, Зеленский заявил, что гарантии безопасности являются предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения, в то время как США предложили многоэтапный подход, при котором гарантии будут окончательно согласованы с течением времени.