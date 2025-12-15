Президент Украины Владимир Зеленский, решив вынести вопрос об уступках на референдум, перебросил мяч на сторону США, которые должны обеспечить безопасность плебисцита.

Тактику Киева со ссылкой на источники объяснило издание «РБК-Украина».

«[Инициатива] была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что в Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов — пожалуйста, мы готовы», — говорится в публикации.

Как отмечает автор, в Киеве рассчитывают, что Вашингтон окажет давление на Москву и потребует снижения военной активности.

Ранее на Западе оценили готовность Зеленского прекратить боевые действия. По мнению итальянских журналистов, украинский лидер словами о референдуме блокирует любой миротворческий диалог.