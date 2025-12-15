Резкая критика президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза шокировала Европу, привела к разногласиям внутри Еврокомиссии и обострила противоречия между лидерами стран ЕС. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Американский лидер в интервью изданию Politico на прошлой неделе заявил, что многие страны Европы скоро "перестанут быть жизнеспособными" из-за катастрофической миграционной политики. Он также высказал мнение, что "большинство европейских государств разлагаются", а страны континента много говорят об украинском конфликте, но "ничего не делают" для его урегулирования.

Несколько официальных лиц сообщили FT, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен призывали не отвечать на комментарии Трампа, чтобы не усугублять конфликт и сохранить участие США в процессе урегулирования по Украине. В то же время другие высокопоставленные чиновники ЕС были возмущены тем, что критика со стороны американского лидера остается без ответа. Как пишет британское издание, слабая реакция Брюсселя подтолкнула ряд европейских лидеров к идее обойти Еврокомиссию и попытаться выстроить диалог с Трампом напрямую.

Кроме того, собеседники FT указывают, что ситуация вокруг Украины также сказывается на реакции ЕС. Источники утверждают, что на прошлой неделе Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросили фон дер Лейен не критиковать Трампа в ответ на его нападки.