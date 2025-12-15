Что произошло в мире 15 декабря: революция в Румынии и кризис в Германии

15 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — революция в Румынии и кризис в Германии. Подробности — в материале «Рамблера».

Революция в Румынии

15 декабря 1989 года началась революция в Румынии. Население города Тимишоара пыталось воспрепятствовать депортации кальвинистского священника Ласло Тёкеша, представителя венгерской общины. Завершилось восстание 25 декабря. Речь идет об антикоммунистическом восстании, которое привело к свержению правительства Николае Чаушеску в Социалистической Республике Румыния и ликвидации социалистического строя, установленного в 1947 году.

Кризис в Германии

15 декабря 1924 года в Германии разразился правительственный кризис, который продолжался до 15 января 1925 года. Кризис возник из-за неудачных попыток министра Маркса расширить коалицию кабинета министров вправо. Когда одна из партий отказалась сотрудничать с другой, Маркс объявил об отставке кабинета, хотя формально он продолжал исполнять обязанности временного правительства. Переговоры о создании нового кабинета затянулись, и их возобновление было перенесено на начало января 1925 года. 9 января Маркс уведомил президента Эберта о своей неспособности сформировать новое правительство. В результате 15 января независимый политик Ханс Лютер успешно сформировал кабинет, состоящий из технократов и доверенных лиц, который заменил правительство Маркса.

Подписание Екатериной II манифеста

В 1762 году Екатерина II подписала манифест, который разрешал иностранцам, за исключением евреев, переселяться в Россию и предоставлял амнистию русским подданным, покинувшим родину. Этот документ отражал основные принципы новой политики российского правительства: увеличение населения страны за счёт привлечения иностранцев и возвращение соотечественников на родину.

Сражение при Трикамаре

15 декабря 533 года произошло сражение при Трикамаре. В нем сошлись армии Византийской империи и Вандальского королевства. Византийцев возглавлял Велизарий, а вандалов — король Гелимер и его брат Цазон.

Премьера фильма «Унесенные ветром»

15 декабря 1939 года вышел фильм «Унесенные ветром» режиссера Виктора Флеминга и продюсера Дэвида Селзника, основанный на романе Маргарет Митчелл. Главные роли исполнили Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Это был первый полнометражный цветной фильм с использованием трехпленочной технологии «Техниколор». Лента получила 8 премий «Оскар» и установила рекорд по количеству проданных билетов. С учетом инфляции, она остается самой кассовой в истории американского кинопроката.