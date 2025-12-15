Лидеры Евросоюза вновь пытаются сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и намерены втянуть всю Европу в войну с Россией. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Он считает, что сейчас происходит то же самое, что и после российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 году, и то же самое, что произошло после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 года.

"Европейцы, чиновники в Брюсселе, западноевропейские политики хотят сорвать мирные переговоры.

Западноевропейские политики сейчас почти открыто занимаются провокациями и хотят втянуть всю Европу в войну с Россией", - заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

Он отметил, что Венгрия намерена "держаться подальше от этого". Глава МИД готов к тому, что в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранных делам в Брюсселе его "будут постоянно провоцировать, чтобы каким-то образом втянуть венгров в войну".