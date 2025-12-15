Президент Финляндии заявил о критическом моменте в переговорах по Украине

Президент Финляндии в эфире в интервью программе Buitenhof заявил о наступлении критического момента в мирных переговорах по Украине, поскольку соглашение ближе, чем когда-либо.

«Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года», — сказал Стубб.

Политик напомнил, что США, Европа и Украина работают над тремя документами. Первый – рамочный документ из 20 пунктов; во втором речь идет о гарантиях безопасности Киеву; в третьем – о восстановлении республики.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что украинская и американская делегации на переговорах в Берлине достигли значительного прогресса. Встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, его советника и зятя американского лидера Джареда Кушнера продлилась пять часов. Стороны обсудили мирный план США из 20 пунктов и экономические вопросы. Переговоры продолжатся утром 15 декабря.