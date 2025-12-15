Пока вы спали: РФ предупредили о провокации ЕС, критика Венгрии в адрес Киева

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

Европейские политики якобы планируют инсценировать крупную провокацию, похожую на атаку Перл-Харбора, чтобы втянуть США в конфликт с Россией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Бывший дипломат Аластер Крук отметил, что Евросоюз не готов к войне с Москвой ни по финансам, ни по вооружению, однако продолжает говорить о возможных военных действиях.

Он предположил, что целью подобных провокаций является создание шокового инцидента, который преодолеет сопротивление американского руководства и заставит страну принять участие в конфликте.

Над регионами России сбили 130 украинских беспилотников

За ночь силы ПВО России сбили 130 украинских беспилотников над различными регионами страны и акваторией Каспийского моря, в том числе 38 над Астраханской областью. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что большинство дронов было сбито с 23:00 14 декабря до 7:00 15 декабря, включая 15 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.

Также зафиксировано по 25 сбитых беспилотников в Брянской области и Московском регионе, а в ряде других областей — по нескольку дронов.

Сийярто раскритиковал Сибигу за слова об Орбане и РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко осудил слова украинского коллеги Андрея Сибиги, который назвал венгерского премьера Виктора Орбана "самым ценным замороженным активом России". Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на заявление Сибиги о возможной конфискации российских активов Евросоюза, Сийярто подчеркнул, что это "ваша война, а не наша".

Он также напомнил, что решение о блокировке активов России было принято Европейским советом, а РФ уже готова к ответным мерам.

Авиалайнер JetBlue чуть не столкнулся с самолетом ВВС США близ Венесуэлы

Авиалайнер JetBlue, летевший из Кюрасао в Нью-Йорк, чуть не столкнулся с самолетом ВВС США близ Венесуэлы, при этом военное судно не имело включенного транспондера, сообщает ТАСС.

Пилот гражданского самолета был вынужден изменить траекторию из-за появления американского военного лайнера, летевшего на той же высоте.

Расстояние между воздушными судами составляло всего 2–3 мили (3–5 км), после чего военный самолет направился в сторону Венесуэлы.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в проблемах с контрабандой наркотиков, а США усиливают военное присутствие в Карибском море, сосредоточив там авианосец Gerald R. Ford и значительное количество военнослужащих.

Кабмин поддержал проект о дополнительных соцгарантиях семьям бойцов СВО

Правительство РФ выразило свою поддержку проекту закона, который предоставляет вдовам участников специальной операции право поступать на бюджетные места в учебных заведениях без прохождения вступительных испытаний. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что данная инициатива нацелена на усиление социальной защиты семей погибших военнослужащих, расширяя их возможности обучения в высших и средних учебных заведениях.

Также подчеркивается, что данное решение не требует дополнительных расходов из бюджета и соответствует действующему законодательству и международным обязательствам страны.