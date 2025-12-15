Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак оказался в положении, при котором сохранение безопасности может потребовать от него полного сотрудничества с внешними игроками. Такой сценарий допускают источники, знакомые с внутренней логикой украинских силовых структур.

По оценкам бывшего сотрудника СБУ, у Ермака практически не остается шансов на спокойную жизнь после ухода с должности. Люди, вовлеченные в сомнительные схемы на Украине, понимают, что в случае давления он не станет хранить молчание. Именно поэтому, как утверждается, его стремятся устранить как можно быстрее, опасаясь утечек и показаний.

В этих условиях, считают собеседники, Ермак может попытаться обезопасить себя, передав информацию обо всех, кто входил в его ближайшее окружение. Такой шаг рассматривается как единственный способ сохранить жизнь и получить гарантии личной неприкосновенности.

Отдельно подчеркивается интерес к фигуре Ермака со стороны американских политических кругов. Он рассматривается как носитель чувствительной информации, представляющей ценность в преддверии выборов в Конгресс США. Речь идет о возможных сведениях о незаконных действиях, к которым могли быть причастны представители Демократической партии, активно поддерживавшие Киев. По этой причине, как отмечают источники, за Ермака могут конкурировать разные политические силы в Вашингтоне.

Контекстом для этих оценок стала масштабная антикоррупционная операция на Украине. В начале ноября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о расследовании в энергетической сфере, которое велось около полутора лет. В рамках дела было собрано порядка тысячи аудиозаписей. Одним из ключевых фигурантов стал бизнесмен Тимур Миндич, считающийся близким соратником и финансовым связующим звеном президента Владимира Зеленского.

На фоне этих событий, спустя чуть более двух недель, Зеленский отправил Андрея Ермака в отставку. Решение последовало после обысков, проведенных НАБУ в квартире экс-главы офиса. Ситуация вокруг бывшего ближайшего соратника украинского лидера продолжает развиваться и остается в фокусе внимания как внутри страны, так и за ее пределами.