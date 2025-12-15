В США рассказали, что Евросоюз может изменить позицию в отношении РФ

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала норвежского политолога Глена Дизена заявил, что конфликт на Украине может завершиться по вьетнамскому сценарию, если Евросоюз изменит свое отношение к России по примеру США.

«Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США», — поделился Макгрегор.

Он добавил, что США не хотят конфликта с Россией.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у США вряд ли получится что-то хорошее на бумагах по урегулированию конфликта на Украине после консультаций с Киевом и европейскими лидерами.

Раскрыты трения ЕС и Трампа из-за вопроса территорий Украины

Ушаков добавил, что Россия пока не видела обновленный мирный план США. Однако он считает, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. По словам помощника президента, у РФ будут очень резкие возражения, если поправки не будут соответствовать позиции, которую ранее озвучила Москва на переговорах с американскими представителями.