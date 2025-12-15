Раскрыто, кто присутствовал на переговорах США и Киева в Берлине

В переговорах делегаций США и Украины в Берлине участвовал главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Его присутствие ранее официально не анонсировалось.

Это следует из фотографий со встречи, опубликованных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На кадрах видно, что Гринкевич в военной форме находился за столом переговоров на стороне американской делегации и сидел по левую руку от Уиткоффа. Справа от спецпосланника располагался предприниматель Джаред Кушнер — зять президента США.

Песков: заход специалистов НАТО на Украину стал триггером для начала СВО

Ранее участие Гринкевича, который является американским генералом и одной из ключевых фигур в структуре НАТО, публично не подтверждалось. Также не сообщалось, поднимались ли в ходе встречи вопросы, напрямую связанные с повесткой альянса.

По словам Уиткоффа, по итогам первого дня переговоров стороны достигли существенного прогресса.

Обсуждался план из 20 пунктов, экономические вопросы и ряд других тем. Следующий раунд консультаций был запланирован на утро понедельника.

На фоне переговоров Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны отдельных государств, включая США.

Ранее администрация США сообщала о подготовке собственного плана урегулирования конфликта. В Кремле подчеркивали, что Россия сохраняет открытость к переговорам и продолжает обсуждение на дипломатической площадке в Анкоридже.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит был связан с обсуждением американского мирного плана по Украине. Как сообщил Путин, предложенные 27 пунктов были разделены на четыре пакета для поэтапного рассмотрения.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как содержательные и отметил, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также указал, что успехи российских войск на поле боя отразились на ходе и характере диалога.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что по мере наступательных действий ВС РФ пространство для самостоятельных решений Киева сокращается, а дальнейшее затягивание конфликта становится для украинской стороны бессмысленным и опасным.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное членство Украины в НАТО рассматривается Москвой как прямая угроза безопасности России и стало одной из причин начала специальной военной операции.