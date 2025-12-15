Конфликт на Украине может перейти в прямое военное столкновение между Европой и Россией. Об этом заявил турецкий эксперт по международным отношениям Симург Авджы в беседе с РИА Новости.

При этом Брюссель, по его словам, сталкивается с последствиями собственных непродуманных решений.

Политик Мема: Европа должна избежать войны с Россией

Авджы подчеркнул, что ответственность за эскалацию лежит не на России, а на европейских странах и США, которые «привели к власти нынешнее руководство Украины и затем оказали ему масштабную военную поддержку».

Ранее внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что западные страны могут сместить президента Украины Владимира Зеленского путем переворота.

До этого украинский глава ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.