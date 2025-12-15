Камала Харрис намерена снова баллотироваться в Белый дом

Экс-вице-президент США Камала Харрис готовится к очередной попытке баллотироваться в Белый дом.

«На этой неделе бывшая вице-президент ясно дала понять потенциальным соперникам на выборах 2028 года, что она работает над тем, чтобы сохранить шансы на успешную очередную президентскую кампанию», — пишет Axios.

В статье при этом утверждается, что Харрис по-прежнему занимает лидирующие позиции в большинстве опросов общественного мнения перед праймериз Демократической партии 2028 года. Она также пользуется сильной поддержкой среди темнокожих избирателей.

Несмотря на это, издание тут же отмечает, что общенациональные опросы общественного мнения перед президентскими праймериз — особенно за два года до выборов — «хороши для дискуссий на светских вечеринках, но не более того».

Ранее Харрис допустила своё участие в выборах президента США в 2028 году.

Нынешний американский лидер Дональд Трамп между етм заявил, что не думал о новом президентском сроке.