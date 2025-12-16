Большинство граждан США выразили недовольство деятельностью Трампа

Согласно исследованию, проведенному телеканалом NBC, около 60% граждан США выражают недовольство деятельностью Трампа на посту главы государства. Лишь 42% участников опроса дали положительную оценку его работе.

© Московский Комсомолец

Стоит отметить, что поддержка Трампа ослабла даже среди приверженцев движения MAGA, снизившись на 8% с апреля, и теперь составляет 70%. Доля тех, кто идентифицирует себя прежде всего как республиканец, а не как сторонник Трампа, увеличилась с 43% в апреле до 50%.

Опрос также показал, что большая часть опрошенных, а именно 64%, полагают, что страна движется в неправильном направлении. Противоположной точки зрения придерживаются 36% респондентов.