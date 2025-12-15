Выяснилось, что финны начали экономить даже на рождественских елках

В Финляндии на фоне ухудшения экономической ситуации жители стали отказываться от крупных и дорогих рождественских елок. Покупатели все чаще выбирают небольшие и более доступные по цене деревья.

Как сообщили в Ассоциации производителей рождественских деревьев, спрос на елки премиального сегмента заметно снизился. По словам главы объединения Тимо Кауппилы, в сложные времена покупательское поведение меняется предсказуемо — дорогостоящие товары теряют популярность, уступая более бюджетным вариантам.

При этом старт сезона продаж в целом оказался успешным. Несмотря на снижение среднего чека, интерес к живым елкам сохраняется. Вместе с тем представители отрасли отмечают фактор, который может негативно сказаться на спросе, — отсутствие снега. Без зимней погоды у многих покупателей не возникает рождественского настроения.

Ежегодно к Рождеству и Новому году в Финляндии приобретают около 1,4 млн живых елок. Собственных ресурсов стране не хватает, поэтому часть деревьев приходится импортировать. Еще около 20% финнов предпочитают срубать елку самостоятельно в лесу.

По оценкам национального статистического управления, объем рынка рождественских елок в Финляндии составляет порядка 32 млн евро. Существенного роста цен в последние годы не фиксировалось.

При этом в стране усиливается интерес к происхождению деревьев. Покупатели все чаще уточняют, в каком регионе была выращена елка, отдавая предпочтение продукции местного производства.