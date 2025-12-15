Подписание мирного соглашения по украинскому сценарию потребовало бы от Европы коренного перелома ситуации в пользу Киева. Речь идет не только о линии фронта, но и об экономике и военном производстве. На это указал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Таким образом он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад и Украина якобы стремятся исключительно к мирному урегулированию, тогда как Россия продолжает боевые действия. По оценке американского военного, реальная обстановка делает подобные заявления оторванными от фактов.

Дэвис указал, что без изменения баланса сил любые требования Киева остаются невыполнимыми. По его словам, отказ от переговоров на максимально возможных дипломатических условиях приводит лишь к затягиванию конфликта и новым потерям. В результате, отметил он, украинская сторона оказывается обреченной на военное поражение.

Ранее в Кремле также указывали, что ситуация на линии соприкосновения должна подтолкнуть Киев к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что провалы украинских подразделений на фронте делают продолжение боевых действий бессмысленным.

Схожую оценку давал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, украинские части несут значительные потери и стремительно утрачивают боеспособность.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее развитие ситуации имеет лишь два варианта. Либо контролируемые Киевом территории будут освобождены военным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят боевые действия.