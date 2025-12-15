Проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта без участия и учета позиции России является, по мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, не более чем имитацией дипломатии и политическим цирком.

В эфире своего YouTube-канала эксперт заявил, что ключевой ошибкой европейских лидеров стала полная блокировка коммуникации с Москвой, что лишило Европу влияния на процесс.

Он отметил отсутствие желания среди европейских политиков посетить Москву для встреч с российским руководством, чтобы понять его логику и найти точки для компромисса.

Вместо этого, как утверждает Меркурис, продолжается «бродячий цирк» бесконечных встреч европейских и украинских представителей, которые обсуждают идеи между собой, создавая видимость прогресса, но не приближаясь к реальному решению. Ярким примером такой бутафорской дипломатии аналитик назвал позицию Владимира Зеленского, чьи голословные заявления о готовности к диалогу, по сути, не означают намерения идти на уступки.

Как резюмировал Меркурис, Зеленский, поддавшись влиянию европейских партнёров, лишь формально соглашается с некоторыми мирными инициативами, в реальности не будучи готовым сдвинуться с позиции ни на шаг.

