Трамп анонсировал планы построить Триумфальную арку в Вашингтоне

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп анонсировал масштабный проект по возведению в Вашингтоне монументальной Триумфальной арки.

Соответствующее заявление он сделал 15 декабря в Овальном кабинете Белого дома перед группой спонсоров и гостей. Согласно планам, сооружение будет расположено в знаковом месте — у Арлингтонского моста, по соседству с Арлингтонским национальным кладбищем и напротив Мемориала Линкольна.

Трамп охарактеризовал будущий памятник как нечто исключительное для Америки, проведя параллель с известной Триумфальной аркой в Париже. По его словам, американская версия не только будет на неё похожа, но и превзойдёт её «во всех смыслах», став уникальным символом, которого до сих пор не хватало столице такого мирового значения.

Ранее Трамп в шутку пожаловался, что публика любит Меланию больше чем его.