Kyodo: Япония впервые за 50 лет останется без панд из-за отношений с КНР

Япония впервые за полвека лишится всех панд в своих зоопарках из-за охлаждения отношений с Китаем. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

В настоящее время на территории Японии находятся две последние арендованные у Китая гигантские панды - самец Сяо-Сяо и самка Лей-Лей. Они живут в зоопарке Уэно в Токио.

Однако в январе 2026 года животные должны быть возвращены Китаю, так как в феврале истечет срок их аренды.

Подчеркивается, что Япония впервые за полвека останется без панд в своих зоопарках.

При этом японская сторона опасается, что КНР может отказать стране в аренде новых панд, передает ТАСС.

Обострение отношений началось после того, как премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что ситуация вокруг Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону".

Это заявление вызвало жесткую реакцию Пекина, который сделал Токио серьезное представление.